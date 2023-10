POC President Bambol Tolentino umaasang magnenegatibo re-analysis sa dugo at ihi ni Ariana Evangelista

KAPWA hinihintay nina Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino at Mountain Bike rider Ariana Evangelista ang resulta sa importanteng “sample B” na nakatakdang buksan Linggo ng hapon upang makamit ang opisyal na resulta sa kinasangkutan nito na anti-doping issue sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Matatandaang humiling si Evangelista sa muling pagsusuri ng kanyang mga sample ng dugo at ihi pagkatapos ng maagang pagpositibong resulta sa bawal na substansiya bago ito lumahok sa Hangzhou Asian Games.

“It was scheduled to be opened Sunday,” sabi ni Tolentino sa inihanda nitong welcome dinner sa lahat ng mga naging medalist sa nagtapos noong Oktbure 8 na kada apat na taong Asiad.

“We are hoping that it turns out to be a negative as the substance reportedly was from a birth pill,” sabi pa ng POC chief. “Well, kung same result, wala tayong magagawa kundi ang sumunod.”

Umaasa din ang Cambodia SEA Games silver at bronze medalist na si Evangelista sa magandang resulta matapos na naghain ng kahilingan para sa pagsusuri ng kanyang B sample.

Ang International Testing Agency, na namamahala sa doping test sa Hangzhou, ay inihayag noong Miyerkoles ng gabi ang mga pangalan ng apat na atleta na nabigo sa drug testing.

Ang A Sample ni Evangelista, na kinunan noong Setyembre 24, ay natagpuang positibo para sa ipinagbabawal na substance na erythropoietin (EPO), na nagpapaganda ng mga performance. (Lito Oredo)