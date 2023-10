Pinoy dinukot, 4 nawawala sa Israel war

KABILANG umano ang isang overseas Filipino worker (OFW) sa hanay ng mga dinukot at binihag ng militanteng Palestinian group na Hamas nang isagawa nito ang pinakamalaking pag-atake sa nakalipas na 50 taon laban sa Israel noong Sabado.

Ayon kay Lourdes Levi, leader ng Filipino community sa Israel, kabilang ang isang Pinoy sa hanay ng mga dayuhan na dinukot ng Hamas group matapos ang pag-atake sa Israel.

Sinabi rin ni Marc Pleños, isa pang leader ng Filipino community sa nasabing bansa, na tumawag sa kanya ang asawa ng OFW at kinumpirma na kabilang ang kanyang mister sa mga nabihag at dinala ng Hamas sa Gaza.

Ani Pleños, nakita ng Pinay ang asawa niya sa video na ibinahagi ng Hamas sa social media.

Samantala, inaalam pa ng pamahalaan ang ulat na ito. Agad aniyang maglalabas ng pahayag ang Department of Migrant Workers (DMW) o Department of Foreign Affairs (DFA) ‘pag nakumpirma nila ito.

Kaugnay nito, idinagdag ni Levi na tatlong Pilipino ang nasugatan sa

pag-atake habang apat pa ang nawawala.

Isa umano rito ay nabaril habang inililigtas ng Israeli defense forces habang ang isa naman ay dahil sa suffocation matapos masunog ang bahay ng kanyang amo.

Gayunman, bineberipika pa ito ng pamahalaan. Hindi naman maaaring isapubliko ng mga community leader ang pangalan ng mga biktima pero nakikipag-ugnayan na aniya sila sa Philippine Embassy at Israel Defense Forces (IDF) rescuer para sa kanilang kalagayan.

Wala namang napaulat na nasawi mula sa mahigit 30,000 Pilipino sa Israel.

Ayon kay Philippine Embassy in Israel Consul General at Deputy Chief of Mission Anthony Mandap, wala silang plano na ilikas ang mga OFW dahil mas makabubuting manatili muna sila sa loob ng kanilang bahay o mga bomb shelter.

Samantala, pinanindigan ng Israel ang pagresbak at inatake ang Palestinian enclave ng Gaza noong Linggo. Sa ulat, 413 Palestinian ang namatay kabilang dito ang 78 bata.

Umapela naman ang ilang mga bansa na wakasan na ang digmaan bagama’t karamihan sa Western nation ay kumampi sa Israel habang ang Iran, Hezbollah at mga raliyista sa iba’t ibang Middle Eastern nation ay pumanig naman sa Hamas.

Tinawag ni Hamas military commander Muhammad Al-Deif ang operasyon laban sa Israel na ‘Al-Aqsa Storm’ bilang tugon sa pag-atake nito sa mga kababaihan, paglapastangan sa al-Aqsa mosque sa Jerusalem at iba pa. (Nathalia Antronio)