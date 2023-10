P30B droga nakumpiska ng Marcos admin

Umabot na sa P30 bil­yong halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad mula ng magsimula ang admi­nistrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong nakaraang taon.

Ito ang sinabi ni House Committee on Dangerous Drugs chairperson Robert Ace Barbers sa pagdinig ng kanyang komite nitong Lunes kaugnay ng malala­king halaga ng ipinagbabawal na gamot na nasabat kamakailan.

“This amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang presidente kayang pondohan ng war chest na ‘yan. Mabuti na nga lamang at marami pa ring matitinong kawani itong ating mga law enforcement unit na nagbabantay ng ating kapa­yapaan. Bagama’t meron pa ring mangilan-ngilan na naliligaw ng landas, ‘wag lang tayo magpapabaya upang sila ay hindi magtagumpay,” sabi ni Barbers.

Pinuri ni Barbers ang National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Authority at Philippine National Police Drug Enforcement Group sa kanilang pagtatrabaho.

Noong Setyembre 24, nakakumpiska ang otoridad ng 560 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga at 323 kilo naman noong Oktobre 4 sa Manila International Container Port sa Manila. (Billy Begas/Eralyn Prado)