NBI umapela sa kinatay na budget

Umapela sa Senado ang National Bureau of Investigation (NBI) na ibalik ang P19 mil­yon na tinapyas ng Department of Budget and Management (DBM) para sa training o pagsasanay na mga bagong recruit nilang ahente.

Naungkat ito sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Department of Justice (DOJ) matapos tanungin ni Senador Raffy Tulfo si NBI Director Menardo de Lemos tungkol sa recruitment ng mga bagong ahente ng ahensiya.

“Totoo po iyon Sir, ang NBI agents nationwide natin ay wala pang 500. Ang training natin, ginagawa natin kung makakaipon ng tamang recruits. Sa recruitment naman hindi naging attractive dahil mababa po ang entry level,” tugon ni De Lemos sa tanong ni Tulfo.

Pero dahil naaprubahan na ang bagong batas, ang organization structure ang staffing patter (OSSP), inaasahan ng NBI chief na maipapatupad na ito at magkakaroon na ng pattern sa pag-recruit ng mga bagong agent. (Dindo Matining)