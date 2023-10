Mitch Garver, Texas Rangers sinupalpal Baltimore Orioles

SUMAKAY ang Texas Rangers sa third-inning grand slam ni Mitch Garver para ambusin ang Baltimore Orioles 11-8 sa Game 2 ng kanilang American League Division Series nitong Linggo.

Isang panalo pa ng wild-card Rangers sa Game 3 bukas (araw sa Manila) ay wawalisin na ang best-of-five.

Nakauna pa ang AL East champion Orioles ng dalawang runs sa first pero agad sumagot ng lima sa second ang Texas laban kay rookie Grayson Rodriguez.

Pinalipad ni backup catcher Garver ang kanyang slam tungo sa 9-2 lead.

Si Rangers shortstop Corey Seager ang unang player na limang beses umani ng walk at umiskor ng dalawa.

Naging unang team din sa postseason history ang Texas na naglista ng seven hits at seven walks sa loob ng three innings.

Itinabla ng walk, single at two-run double ni No. 9 hitter Leody Taveras ang laro.

Matapos bigyan ng walk si Seager, pinitik ni Garver ang bola sa harap lang ng plate at umiskor ng isang run ang Rangers.

Ipinalit ng Orioles si Jacob Webb sa mound sa third, sinalubong siya ng drive ni Garver paalpas sa wall ng Camden Yards tungo sa 8-2.

(Vladi Eduarte)