Matinding parusa laban sa agri smuggling

Isa sa mga nagpapahirap sa ating mga magsasaka at mga mangingisda ay ang pagbaha sa merkado ng mga smuggled na agricultural products tulad ng bigas, asukal, isda, karne at iba pang pagkain.

Bago mag-adjourn ang session ng Kongreso nitong nakaraang buwan, naipasa na ng Kamara de Representante sa huling pagbasa o third and final reading ang panukalang batas na nagpapataw ng matinding parusa laban sa smuggling ng mga ganitong agri-fishery products, kasama ang tabako.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito na nakapaloob sa House Bill (HB) 9284.

Ang layunin nito ay mapuksa na ang malakihang smuggling, hoarding, profiteering at pagka-cartel ng bigas, asukal at iba pang agricultural products sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga krimeng ito bilang “economic sabotage.”

Kapag krimeng economic sabotage, ang parusa sa ilalim ng HB 9284 ay pagkakakulong ng habang-buhay at pagbabayad ng multa na katumbas ay six times ng halaga ng produktong pinuslit o itinago.

Dapat ding magbayad ang nahuling smuggler o hoarder ng kaukulang buwis na may pataw na interes para sa mga produktong kanilang pinuslit.

Nakasaad din sa bill na maging ang mga sangkot sa pag-smuggle o pag-hoard ng produkto, tulad ng mga tumulong magbenta, mameke ng import clearance, nag-transport, nagtago sa warehouse o cold storage facility ay kasama rin sa papatawan ng matinding parusa.

Bubuo rin ng Anti Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Council sa ilalim ng bill. Pangungunahan ito ng Pangulo o ng kanyang itatalagang kinatawan. Kasama bilang miyembro ng Council ang mga Kalihim ng Department of Finance, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, ang chairperson ng Philippine Competition Commission, at mga kinatawan mula sa pribadong sektor.

Bukod sa smuggling, isa pang kalaban ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura ay ang masamang lagay ng panahon na bunga ng climate change.

Batid ito ng inyong Kuya Pulong kaya sa abot ng ating makakaya, naghatid tayo ng tulong sa mga mangingisda sa Davao City na nawalan ng kita ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan madalas ay hindi sila makapangisda.

Nagbigay tayo ng bigas at cash assistance sa may mahigit 4,000 na mangingisda para matulungan sila sa oras ng kanilang kagipitan. Ang aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II ang tumulong na mamahagi ng ayuda sa mga Dabawenyong mangingisda kamakailan.

Isa sa mga hobbies ng inyong Kuya Pulong ang fishing kaya naman naiintindihan ko ang kalagayan ng ating mga mangingisda na walang nahuhuli kapag masama ang panahon.

Para sa inyong Kuya Pulong, dapat na hindi pinababayaan ang kalagayan ng ating mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang susi para makamit natin ang ating sama-samang hangaring magkaroon ng seguridad sa pagkain.