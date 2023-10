Marunong lumingon sa pinanggalingan: Darren love ni Coach Sarah

Love na love talaga ni Darren Espanto si Sarah Geronimo na kanyang coach sa ‘The Voice Kids’ Season 1 noong 2014.

Kahit super busy ng schedule ni Darren ay dumayo talaga siya sa Alabang para ipakita ang kanyang suporta sa grand launching ng G Studios na pag aari ng mag-asawang Sarah at Matteo Guidicelli.

Forever grateful ang Asia’s Pop Heartthrob sa kanyang coach dahil sa ginawa nitong suporta sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya. Dahil sa pagtanaw ni Darren ng utang na loob kay Coach Sarah ay love na love naman siya ng Popstar Royalty at ng supporters nito.

Puring-puri nga si Darren ng fans ni Sarah. Mabait daw talaga ang singer-actor kaya susuportahan din nila ang teleserye nito na ‘Can’t Buy Me Love’ na magsisimula nang umere sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at iba pang platforms ng ABS-CBN on October 16.

Sana nga raw lahat ng mga celebrity ay tulad ni Darren na mabait, marunong lumingon sa pinanggalingan.

Bongga!

Anyway, Linggo ng hapon ay opisyal na ngang binuksan nina Matteo at Sarah ang kanilang G Studios.

Maliban kay Darren, dumalo rin sa event sina Paolo Valenciano, Karen Davila, Bianca Gonzalez, Dra. Vicki Belo, Dr. Hayden Kho, John Arcilla, at iba pang mga kaibigan, advertisers and supporters ng mag-asawang Guidicelli. (Ogie Narvaez Rodriguez)