‘Manloloko’: Kim kinamumuhian tulad ni McCoy

Nadamay na agad-agad si Kim Chiu kay McCoy de Leon, ha!

Imagine, kung noon ay solong-solo ni McCoy bilang si David sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, ang ngitngit o galit ng mga netizen, manonood, ngayon ay dinagdag na nila si Kim, ha!

Eh kasi nga, sa 2 episodes pa lang ng ‘Linlang’ makakaramdam ka na agad ng galit sa karakter ni Kim na si Juliana.

May mga eksena nga kasi na parang proud na proud pa si Kim sa pagiging sinungaling, malandi niya, ha!

Ambisyosa nga kasi siya, na para lang matupad ang pangarap niya na umasenso sa buhay, pinatulan niya ang kapatid mismo ng karakter ni Paulo Avelino. Ito’y si JM de Guzman na abogado at mayaman.

Well, iba rin pala ang pakiramdam kapag nanoood ka na ang babae naman ang masama, ha!

Sabi nga, ang mga karakter nina Kim at McCoy ay ang personalidad na dapat nilalayuan.

Heto nga ang chika nila:

“Kay Kim/Juliana ako gigil na gigil. Kung imasaker siya ni Victor/Paulo, deserve niya `yon.”

“Para silang ex-boyfriend ko na binilhan ko ng motor, na ginagamit niya para iangkas ang kabet niya. Kainis.”

“Kabuwisit ang mga karakter nila na parehong manloloko.”

“Nakakatawa ‘yung bra ni Kim, ang gago lang. Hahahaha!”

“Para raw kay Victor/Paulo `yung bra niya. Kabuwisit, di ba?”

“Si McCoy/David naman, may panggastos sa mga tropa, pero sa dyowa, kanto fried chicken lang. Hahahaha!”

Well, isa lang ang ibig sabihin noon, na very effective ang acting nina McCoy at Kim, ha! Na huling-huli nila ang galit ng mga manonood.

At sa mga susunod na episode ng ‘Linlang’ siguradong mas magngingitngit pa kayo sa galit kay Kim, dahil mas lalabas na ang kabahuan niya bilang si Juliana.