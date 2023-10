Manila Clock Tower Museum, grand winner sa MGM 2023 AVP competition

TINANGHAL na grand winner sa ginanap na Museums and Galleries Month (MGM) 2023 AVP Museum Comepetition ang Manila Clock Tower Museum ng National Commission of Culture and the Arts (NCCA).

Tinalo ng kauna-unahang clock tower museum sa Pilipinas ang marami pang local government museum sa bansa sa ginanap na kompetisyon noong Biyernes, Oktubre 6.

Itinayo at natapos din noong 1930 ang Manila Clock Tower Museum na dinisenyo ng Filipino neoclassical artist at architect na si Antonio Toledo.

Gayunman,sanhi ng pandemya ay nabinbin ang pagbubukas nito sa publiko pero noong Oktubre 2022, pormal itong binuksan ni Manila Mayor Honey Lacuna bilang major tourist attraction at historic landmark ng lungsod.

Muling ginamit sa museo ang istraktura ng clock tower. Mayroon itong limang level na nagtatampok sa kasaysayan ng Maynila at modern art gallery na may changing art exhibit.

Nakatayo ang arkitektura sa taas na halos 100 talampakan dahilan para kilalanin ito na pinakamalaking clock tower sa bansa.

Samantala, kabilang pa sa mga nagwagi sa kompetisyon ang Cagayan Museum & Historical Research Center bilang first runner-up, habang second runner-up naman ang Museo ng Makati.

Makikita ang Manila Clock Tower sa Manila City Hall sa Padre Burgos Ave., Ermita, Maynila at bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes ng alas-diyes ng umaga hanggang alas-singko ng hapon.(Juliet de Loza-Cudia)