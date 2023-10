Lalaking nag-wish gamit ang lantern, muntik pang makasunog sa Taiwan

IBA talaga ang feeling nating mga Pinoy kapag nakarating sa ibang bansa.

Kapag nakaapak na sa kabilang ibayo, halo-halo ang nararamdaman natin kasama na rito ‘yung matinding kaba dahil sa pagiging banyaga ng paligid.

Hindi rin maiiwasang makagawa ng mga epic fail sa mga aktibidad natin dahil sa matinding kaba Relate nga riyan ang isang uploader sa TikTok na sa pagdayo sa Taiwan, muntik pang makasunog!

Sa viral na post ni Chardie Casiguran, makikita na sumulat siya sa isang lantern sa karatig bansa ng kahilingan at saka niya ito pinalipad.

Pero ilang saglit lang ay tumagilid ang lantern dahil sa ihip ng hangin hanggang sumabit ito sa isang balkonahe ng bahay doon. Nagulat ang lahat nang umapoy ang parol ni kabayan. Mabuti na lang at naagapan ito agad dahil kung hindi, naku po muntik pang makasunog si kabayan . “Pumunta ng Shifen Old Street para magpalipad ng lantern at mag-wish pero ending muntik pa tayong makasunog,” caption pa ni Casiguran.

Pati mga netizen, kung hindi kinabahan ay natawa rin lang sa insidente.

“Bilis talaga ni Lord sumagot, tingnan mo denied agad wish mo,” saad ni Manolo.

“Literal na burning desire,” aliw na komento ng isa.

“Napersona-non-grata nang wala sa oras,” sabi pa ni Princess.

Umabot na sa higit tatlong million views at nasa 275k reaction ang nasabing insidente ng pag-wish ni Chardie. Ikaw, ano gagawin mo sa ganitong eksena? Comment na! (MJ Osinsao)