Krisis sa mental health isang namumuong pandemya – PMHA

NAALARMA ang Philippine Mental Health Association, Inc. (PMHA) kahapon dahil sa namumuong epidemya ng krisis sa mental health sa bansa.

Ayon sa grupong binubuo ng mga mental health professional at advocate, kailangan ng malawakang atensiyon, suporta at aksiyon para matugunan ito.

“Napansin namin ang labis na pagtaas sa mga kaso tungkol sa mental health noong kasagsagan at pagkatapos ng mga lockdown dulot ng COVID-19 pandemic,” sabi ni PMHA President Dr. Cornelio Banaag Jr., na itinuturing ding ama ng child psychiatry sa Pilipinas, sa isang World Mental Health Day activity na ginanap sa Cagayan de Oro City kahapon.

“Bata o matanda, may kaya o wala, apektado ng lusog-isip o mental health ang lahat ng Pilipino. Isa rin itong silent epidemic na dapat nating sugpuin,” dagdag niya.

Sa Pilipinas, maituturing ng karaniwang disability ang mental illness o sakit sa pag-iisip kung saan mahigit 3.6 milyong Pilipino ang may hinaharap na mental, neurological at substance abuse disorder, ayon sa Department of Health.

Dagdag ng PMHA, limitado pa rin ang kakayahang makakuha ng mga mental health services dahil sa kakulangan sa resources at ‘stigma’ o diskriminasyong nararanasan ng mga apektadong tao.

Kulang din anila ang isang mental health worker sa bawat 100,000 Pilipino na dumaranas nito.

Nanawagan din ang grupo ng“whole-of-society approach” o buong lipunang

pagtugon sa usapin ng mental health.

“Isang karapatang pantao ang lusog-isip. Kailangan nating ipaabot sa mas maraming karaniwang Pilipino ang tamang pagsusuri, paggamot, at pag-aalaga,” ani Banaag.

Para sa grupo, dapat ipatupad nang mas maigi ang Philippine Mental Health Law o Republic Act No. 11-36, magpasa ng mga lokal na ordinansa sa mga bayan at lungsod, at dagdagan ang pondo para palawigin ang serbisyo at kamalayan tungkol sa mental health.

“Kinakailangang magkaisa ang lahat ng sektor ng lipunan para tugunan ang krisis sa mental health – pamahalaang nasyonal at lokal, pribadong sektor at lugar ng trabaho, mga healthcare provider, mga komunidad, paaralan at indibidwal,” sabi ni Banaag.

“May ambag ang bawat isa para tiyaking nasa maayos na kalagayan ang lusog-isip ng mga Pilipino,” dagdag din niya.