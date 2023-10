Kawhi Leonard, LA Clippers pakiramdaman sa ekstensiyon

MAAARI nang humingi si Clippers star Kawhi Leonard ng contract extension pero wala pang napag-uusapang bagong deal.

Tinanong ni Andrew Greif ng The Los Angeles Times si Leonard tungkol dito, sinabi ng veteran na kumpiyansa siyang magkakasundo rin sa extension.

Hindi daw niya minamadali, at maayos naman ang samahan nila ng front office ng Los Angeles.

“For sure,” ani Leonard sa extension deal. “It hasn’t even been nothing that we’ve been rushing on their side, or my side. So, we’re good.”

Magiging free agent si Leonard, 32, sa June kapag tinanggihan ang $48.8 million player option para sa 2024-25. Nakalinya pa ang $45.6M na tatanggapin niya ngayong 2023-24.

Kapag pumirma raw si Kawhi ng extension ngayong season, bibitawan niya ang kanyang player option sa 2024-25. Maaari siyang bigyan ng max deal.

Matindi ang resume ni Leonard bilang five-time All-NBA, two-time Finals MVP at two-time Defensive Player of the Year.

Kapag hindi sidelined ng injury, nag-a-average siya ng 25.3 points, 6.7 rebounds, 4.7 assists at 1.6 steals bawat salang.

(Vladi Eduarte)