Julie, Rayver, Boobay balik Pilipinas na

Balik Pilipinas na sina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, at komedyanteng si Boobay, mula sa Tel Aviv, Israel.

“Safe travels to Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, Boobay, and the Sparkle Team, who are now on their way back to Manila,” chika nga sa mga photo ng grupo noong Linggo ng hapon sa Pilipinas.

Nag-post na rin sina Julie, Rayver ng photo nila na nasa Tel Aviv Ben Gurion International Airport sila.

Napawi na nga ang takot ng mga fan sa kung ano pa ang puwedeng mangyari sa mga idolo nila. Panay nga ang dasal ng mga tagahanga noong malaman na naipit sa bombahan sa Israel ang mga idolo nila.

Base nga kasi sa mga naglalabasang balita ngayon online, mas matitindi pang pagsabog ang nagaganap doon.

“Gina-guide talaga sila ni Lord, na nakabalik na sila sa Pilipinas bago pa ang mas matinding threat sa Israel.”

“Thank you Lord at nakaiwas na sila sa bombahan.” (Dondon Sermino)