Juan Karlos sakalam ang bagong kanta

Ang ganda ng career ngayon ng singer, songwriter, at actor na si Juan Karlos.

Gabi-gabi nga siyang napapanood sa primetime Kapamilya teleserye na ‘Senior High’ na parating pinag-uusapan online.

Bet na bet din ng viewers ang acting performance niya sa nasabing teleserye.

Hindi lang acting career ang bongga kay Juan Karlos pati na rin ang kanyang pagiging recording artist.

Ang bago niyang kanta na ‘Ere’ ay nag-debut sa #4 sa Global Spotify Viral Songs chart few days ago.

Ito rin ang first Filipino song na nag-debut sa Global Spotify chart at #177 with 1.22 million streams.

Ang bonggels talaga ng ‘Ere’ dahil ito rin ang biggest single-day streams for a Filipino song with 1.6 million streams sa Spotify.

Magandang balita rin ito para sa OPM industry na nagiging patok lately sa international scene.