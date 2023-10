JRU rookie Shawn Argente asahan muling pagpapasabog

Mga laro Martes:

(Filoil EcoOil Arena)

2:00pm — JRU vs SSC-R

4:00pm — CSB vs UPHSD

PAKAY ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers na masolo ang No. 2 seat pagharap sa San Sebastian College-Recoletes (SSC-R) Stags sa oagpapatuloy ng NCAA Season 99 mrn’s basketball competition sa FilOil EcoOil Arena ngayong Martes.

Tangan ang 4-1 record, posibleng sandalan ng Heavy Bombers si rookie Shawn Argente na siyang naging susi sa panalo nila kontra University of Perpetual Help System DALTA, 71-65, nitong Sabado, nakapagtala siya ng 17 points.

Kasalo ng Kalentong-based squad JRU ang Mapua University (MU) Cardinals sa pangalawang pwesto ng team standings.

Para kay JRU coach Louie Gonzales, marami pa silang dapat mapag-aralan sa kanilang laro.

“We haven’t achieved anything yet,” saad ni Gonzales.

Magsisimula ang bakbakan ng Heavy Bombers at Golden Stags sa alas-2 ng hapon, sunod ang banatan sa pagitan ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers at Altas sa alas-4.

Hawak ng Blazers ang 2-3 card habang parehong 1-3 kartada ang tangan ng Altas at Stags.

(Elech Dawa)