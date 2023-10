It’s Showtime waging Best Variety Show

The show must go on. Ito ang maaring maging interpretasyon sa pag-imbita ni Anne Curtis sa Twitter para sa “It’s Showtime”.

Sa kanyang tweet mababasa ang “See you on showtime”, na ang ibig sabihin ay tuloy-tuloy pa rin ang airing ng programa na balitang magsisimula next Monday ang 12 days suspension.

Ito ang unang pagtungtong ni Anne sa show matapos mawala ng mahigit isang linggo para sa pagdalo nito bilang VIP sa runway shows sa Paris at Milan fashion week.

Ikinatuwa naman ito ng kanyang mga tagahanga na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tila nawaglit sa isip ng mga ito ang nalalapit na suspension ng show.

Samantala, sa kanilang tweet, ipinangalandakan ng show ang kanilang karangalan bilang Best Variety Show mula sa 20th Gawad Tanglaw para sa Sining at Kultura. (Rey Pumaloy)