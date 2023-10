Gal humingi ng suporta para sa Israel

Humingi ng suporta ang Hollywold actress na si Gal Gadot para sa bansang Israel.

Pinost niya sa kanyang Instagram ang image na may text na, “Israel is under attack and we need your support!”

“Whoever can, and willing to donate, these peoples lives changed forever yesterday. They’ve lost so much and need help. Only if you can, link in bio,” sey naman niya sa kanyang caption.

Maliban sa pag-ask ng support ay very vocal din ang modern Wonder Woman sa social media tungkol sa nangyayaring giyera sa kanyang bansa.

“I stand with Israel, you should too,” sey niya sa kanyang Instagram post nitong weekend.

Dagdag niya pa, “The world cannot sit on the fence when these horrific acts of terror are happening!”

Bago pa maging Hollywood actress ay nag-serve siya ng two mandatory years at naging Miss Israel din siya na dahilan para sumabak sa Miss Universe 2004.

Sana nga matapos agad ang nangyayaring giyera sa Israel dahil maraming buhay ang nadadamay. (Byx Almacen)