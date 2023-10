Eumir Felix Marcial ginto dapat kung dehins ‘naholdap’ sa boksing

POSIBLE sanang nalampasan ng Team Pilipinas ang apat na gintong medaya nitong napanalunan sa 19th Asian Games kung hindi dahil sa mga nakakapagsuspetsa at hindi inaasahang pangyayari na naganap sa ilang atleta sa huling bahagi ng torneo na ginanap sa Hangzhou, China.

Pinanghinayangan at tinukoy mismo ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham “Bambol” Tolentino ang mga naging kaganapan sa ilang sport tulad sa naganap na laban para sa gintong medalya ni Eumir Marcial sa light heavyweight category ng boxing.

“We could have done better kung hindi lang dahil talaga sa pangyayari sa mga subjective sports,” sabi ni Tolentino.

“Nais ko lang ihayag ang mga nakakaduda talaga na sitwasyon natin doon tulad doon sa skateboarder natin na si Jericho Francisco na ranked second pero imbes na siya ang mauna na mag-perform eh biglang inuna iyung dalawang Japan na naglaglag kay Kiko sa standings,” sabi ng POC chief.

Hindi din naiwasan ni Tolentino na ipagtanggol ang Tokyo bronze medalist sa boxing na si Marcial na hindi lamang umano hinoldap kundi ninakawan nang harapan sa loob mismo ng parisukat na ring.

“Nakita naman ninyo ang laban pero natalo si Eumir na unanimous. Iyan kasi ang mahirap sa subjective sports. Hindi kami makapag-protest directly dahil walang review at hindi din nila pinapayagan ang pag-file ng complaint,” sabi nito.

Isa pa din sa posibleng nakapagdagdag ng gintong medalya sa bansa ang naging laban ni karateka Junna Tsukii na binawasan ng puntos ng referee sa krusyal na yugto ng labanan na naging dahilan upang mabigo ito sa 2-3 iskor.

Gayunpaman, ipinapagsalamat pa rin ni Tolentino ang pagwawagi ng bansa ng 4 ginto, 2 pilak at 12 tanso para sa pang-17 silya sa pangkalahatan sa torneo.

(Lito Oredo)