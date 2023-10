Carlo Biado pamumunuan mga tumbokerong Pinoy sa Vietnam

NAKATAKDANG tumumbok sina Carlo Biado, Johann Chua at James Aranas sa magaganap na inaugural Hanoi Open Pool Championship sa Hanoi Indoor Games Gymnasium sa National Sports Complex sa Vietnam.

Magsisimula ang tumbukan sa qualifying ngayong araw at magtatapos ang labanan sa Oktubre 15 kung saan ay nakataya ang guaranteed $200,000 premyo.

Pangungunahan nina former WPA World 9-Ball Championship ruler Biado at reigning World Cup of Tour Champions Chua at Aranas ang 24 na Pinoy cue artists na kasali.

Makakalaban ni 31-year-old Chua si Nguyễn Mạnh Đức ng Vietnam, katapat ni Aranas si Kengo Suzuki ng Japan habang naghihintay pa ng makakatapat si Biado galing sa qualification.

Hahamigin ng magkakampeon ang $30,000, susungkitin ng second placer ang $15,000, mapupunta ang $9,500 sa semifinalist habang $6,000 ang ibubulsa ng quarterfinalist.

Ang ibang kilalang Pinoy cue masters na sasargo ay sina Lee Vann Corteza, Dennis Orcollo, Warren Kiamco at Jeff De Luna.

(Elech Dawa)