Buwis sa lotto jackpot babawasan

Isinumite na ng House Committee on Ways and Means ang ulat nito kaugnay ng panukala na bawasan ang buwis na ipinapataw sa taya at panalo sa lotto.

Sa ilalim ng House Bill 9277, ang final tax rate para sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at panalo sa lotto ay papatawan ng 10% mula sa kasalukuyang 20%.

Mananatili namang exempted sa buwis ang mga panalo sa lotto na hindi lalagpas sa P10,000.

Babawasan din ang documentary stamp tax sa tiket ng PCSO lotto at taya sa karera ng kabayo at gagawing 10% mula sa 20%.

Sa ilalim ng panukala, ang stock transaction tax ay ibababa sa 1/10 ng 1% mula sa kasalukuyang 6/10 ng 1%.

Ibababa rin ng panukala ang dividends tax rate para sa non-resident aliens mula 25% ay gagawin na lamang 10%.

Aamyendahan ng HB 9277 ang National Internal Revenue Code of 1997 na dati ng inamiyendahan ng Tax Reform for Acce­leration and Inclusion Act, at Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. (Billy Begas)