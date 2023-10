Boga, droga nakalawit sa tulak

NASAMSAM ng Cavite police ang baril at droga sa isang hinihinalang tulak sa isinagawang buy-bust operation sa Dasmariñas City, Cavite noong Linggo nang hapon.

Kasong paglabag sa Republic Act 10591 in relation to COMELEC GUN Ban at Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kinakaharap ng suspek na si Janzen Manald y Magalong, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Sto. Niño, Dasmariñas City, Cavite.

Sa ulat, bandang alas-2:45 nang hapon nang ikasa ang ope­rasyon laban sa suspek sa Barangay Sto. Niño 2, Dasmariñas City Cavite.

Nabitag ito nang makaiskor sa kanya ng shabu ang isang opera­tiba na umaktong buyer ng droga.

Bukod sa 0.15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P1,020, narekober din sa suspek ang isang improvised na 12-gauge shotgun at isang piraso ng bala nito. (Gene Adsuara)