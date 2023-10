Bea Bell angat sa 2YO Maiden

SINIKWAT ng pangarerang si Bea Bell ang korona sa 2023 Philracom “2-Year-Old Maiden Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakipagtagisan ng bilis si Bea Bell sa arangkadahan kay Spolarium kaya naman bakbakan sila sa unahan hanggang sa far turn.

Papalapit ng home turn ay kumuha na ng unahan si Bea Bell kaya naman pagdating ng rektahan ay nasa tatlong kabayo na ang kanyang lamang sa likuran.

Si Bea Bell na pag-aari ni Elmer De Leon at anak nitong si volleyball star player Bea De Leon ay nanalo ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Bill Jordan.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Bea Bell ang 1:24.8 minuto sa 1,400-meter race.

Kinubra ni winning horse owner De Leon ang P720,000, napunta ang P240,000 sa owner ng third placer na si Bill Jordan, terserong tumawid ng meta si Spolarium habang pumang-apat si She’s Roral.

(Elech Dawa)