‘Bata’ ni Bautista dinurog ng mga tsuper! PBBM sinuspinde LTFRB chief sa korapsiyon

Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III matapos itong masangkot sa umano’y korapsiyon sa ahensiya.

“The president does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service,” ayon sa statement ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Lunes nang gabi.

Nauna rito, isiniwalat ng dating opisyal ng LTFR­B ang diumano’y talamak na korapsiyon sa ahensiya para makakuha ng permit, prangkisa at iba pa.

Sa isang press confe­rence na inihanda ng grupong Manibela sa Quezon City, sinabi ni Jeffrey Tombado, dating executive assistant ni Guadiz, mabilis ang pagkuha ng special permit, route permit, franchise at iba pa kung maglalagay ang mismong aplikante.

Inamin ni Tombado na siya ang nag-aasikaso ng mga permit sa halagang P5 milyon pero hindi lang taga-LTFRB ang nakikinabang kundi hanggang sa Malacañang.

“Sobra, umaabot ‘yan hanggang Malacañang,” saad ni Tombado nang tanungin kung gaano katalamak ang korapsiyon sa LTFRB pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye.

“Kapag ikaw ay ope­rator gusto mo makuha ang daanan na ito lalo na sa probinsya, magre-request ka. Kung gusto mo mapadali, gusto mo mapasayo kahit hindi puwede eh hanapin mo ako, tapos ‘yon na,” pag­lalahad pa niya.

Binanggit ni Tombado na may mga hawak siyang ebidensiya ng korapsyon sa LTFRB at ihaharap niya ito oras na maisampa ang kaso sa mga sangkot na opisyal.

Dahil dito, inihayag ng grupong Manibela na maglulunsad sila ng transport strike sa Oktubre 16 bilang protesta sa talamak na korapsiyon sa LFTRB. Hihilingin din ng grupo na mapalawig ang deadline sa extension ng prangkisa ng mga traditional jeepney na nakatakdang matapos sa Disyembre 31, 2023.

Hindi umano sila titigil sa transport strike hangga’t hindi nagbibitiw sina Guadiz, Transportation Secretary Jaime Bautista at iba pang sangkot sa korapsiyon.

Wala pang pahayag si Guadiz sa mga alegasyon ni Tombado habang sinusulat ang balitang ito. (Dolly Cabreza/Nathalia Antonio)