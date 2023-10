Baklas spy fund kay Sara konektado sa 2028 eleksiyon

Naniniwala si dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas na konektado sa 2028 elections ang pagtapyas sa P650 milyong pagtapyas ng Kamara de Representantes sa confidential and intelligence fund ni Vice President Sara Duterte.

Ayon kay Llamas, hindi magagawa ng Makabayan Bloc na tapyasin ang P500 milyong confidential fund ng Office of the Vice President at P150 mil­yon ng Department of Education (DepEd) kung walang basbas ng Malacañang.

“Medyo masakit iyan para kay Vice President Sara Duterte. Biro mo, P650 million per year na puwede niyang gamitin sa paghahanda papuntang 2028,” paliwanag ni Llamas sa interview ng Politiko_Ph.

Inirekomenda rin ni Llamas kay Duterte na sibakin ang mga adviser dahil mali ang pahayag nito na ang kumokontra sa intelligence fund ay kumokontra sa kapa­yapaan at kalaban ng bayan.

“Sumuntok pa, nag-counter punch pa pero mukhang sa kanyang counter punch nasuntok niya ang sarili noong sinabi niya na ito ay laban sa kapayapaan itong pagtanggal ng kanyang intelligence saka confidential fund,” paliwanag pa niya.

Aniya, malakas ang simpatiya ng mga Pinoy sa mga sundalong nagtatanggol sa West Philippine Sea (WPS) kaya hindi maaaring kontrahin ni Sara ang paglilipat ng kanyang spy fund sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensiyang nagbabantay sa nasabing karagatan.