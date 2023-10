Army general sa Karapatan: Sinungaling kayo!

Tinawag ni Brigadier General Randolph Cabangbang, commanding general ng 203rd Infantry Brigade, ang grupong Karapatan na sinungaling sa pagkakalat ng maling mga balita para `makadugas’ ng donasyon hinggil sa tatlong nahuling mga New People’s Army member.

“Mga sinungaling kayo, mga mandurugas,” saad ni Cabangbang sa Karapatan sa virtual press conference ng Integrated Communications Office Center (ICOC), ang media bureau ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nitong Lunes.

Pinatukuyan ni Cabangbang ang mga tunay na pangyayari sa pagkakadakip sa tatlong NPA members sa Oriental Mindoro na ginagamit ng Karapatan sa panghihingi ng donasyon sa pamamagitan ng sistema nilang tinatawag na “alert-surface-donation-release” (ASDR).

Sa nasabing press conference, sinabi rin ni Director-designate Joel Sy Egco, ICOC head at NTF-ELCAC spokesman, na pawang kasinungalingan din ang sinasabi ng nasabing human rights alliance na ang mga nahuling sina Alia Encela, Peter del Monte and Job David ay mga “IP advocates” (Indigenous People).

“They are fake IP advocates. Hindi nga nila (3 rebels) alam na IP advocates sila, ang alam nila ay NPA (New People’s Army) sila,” ang sabi ni Egco.

Ito ay sinang-ayunan ni Cabangbang, na kahit ang tatlong nahuling mga rebelde ay nagtataka bakit sila tinatawag ng Karapatan na mga IP advocates.

Paliwanag ni Egco, ang Karapatan at iba pang communist terrorist groups (CTGs) ay ginagamit din ang “ASDR” para makakalap ng donasyon at para tustusan ang mga aktibidades ng Communist Party of the Philippines (CPP) at ang armado nitong unit na NPA, ganun din sa pagre-recruit ng mga kabataan, maging mga high school pa lamang at mga out-of-school youth (OSY) sa mga komunidad.