Walang VIP, pumila ka! Jennylyn baliw-baliwan kay SB19 Stell

Nakakaloka si Jennylyn Mercado, ha!

Aba, sinubukan nga niya ang app na nagtatanong na, ‘Sino ang coach mo?’

At yes, si Stell ng SB19 nga ang gusto niyang mapili, ha! Dedma siya kina Julie Anne San Jose, Billy Crawford, Chito Miranda, ha!

“Magaling po ako. Piliin niyo po ako Coach Stell. Naku, fan na fan po ako!” sabi ni Jennylyn sa isa sa mga coach ng ‘The Voice Generations’.

At nang matapat nga na si Coach Stell ang lumabas, tuwang-tuwa ang misis ni Dennis Trillo, ha!

“Ayyyy, thank you, thank you! Kelan po ako mag-i-start? Hahahaha!” tuwang-tuwa na chika pa rin ni Jen.

Anyway, bongga nga na pati ang mga sikat na artista natin sa Pilipinas ay humahanga sa SB19, particular kay Stell, ha!

At siyempre, may mga chika rin ang mga nababaliw kay Stell.

“Pumila ka ng maayos, ha! Kung ayaw mong agawin ko sa iyo si Ibarra (Dennis)!”

“Mareng Jen, may Dennis ka na. Sinasabi ko sa iyo, pumila ka, ha! Chareng. Labyu mars.”

“Walang VIP dito, ha! Doon ka pumila sa pinakalikod.”

“Jennylyn, kahit sobrang ganda mo, hindi kami papayag na sumingit ka sa pila. Mahaba na ang pila, eh.”

“Ang cute mo Jen. Welcome sa Stellbound and Stellberries. Hahaha!”

“Buti na lang Miss Jen, may Dennis ka na. Safe!”

Pero siyempre, joke lang ang mga chika nila na pumila si Jennylyn. Actually, welcome na welcome nga raw ito sa kanila na makasama nila bilang member ng Stellbound at Stellberries.

Bongga! (Dondon Sermino)