Tech-voc programs kailangan laban sa jobs-skills mismatch

Marami na tayong nabasang mga ulat patungkol sa hindi pagkakatugma ng kakayahan ng senior high school (SHS) graduates at sa kinakailangan ng ating mga industriya.

Mas maraming mga kumpanya ang hindi tumatanggap (35 porsyento) kaysa tumatanggap ng mga SHS graduates (24 porsyento), ayon sa survey ng Jobstreet.com noong 2018. Isa ito sa mga nag-udyok sa inyong lingkod upang mariing isulong ang panukalang batas na Batang Magaling Act o ang Senate Bill No. 2022.

Para matugunan ang isyu ng jobs-skills mismatch, layon ng ating panukala na matulungan ang mga K to 12 graduates na makamit ang angkop at sapat na kaalaman, kahusayan at kasanayan na required sa mga kumpanya at korporasyon. Isinusulong natin ang paglikha ng National at mga Local Batang Magaling Councils upang paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng Department of Education (DepEd), local government units, ang akademya, at pribadong sektor para tugunan ang mismatch sa skills ng mga K to 12 graduates at sa mga pangangailangan ng labor market.

Iminumungkahi din sa ating panukalang batas na tiyaking makakatanggap ng certification ang mga magtatapos sa ilalim ng technical-vocational (tech-voc) livelihood track ng senior high school.

Upang mabigyan ang mga Technical and Vocational Education and Training (TVET) students ng mas magandang oportunidad na makapagtrabaho sa pribadong sektor, isinusulong din ng inyong lingkod ang pagkakaroon ng mas maraming TVET programs na may mas mataas na lebel ng sertipikasyon.

Sa ngayon kasi, marami sa ating mga TVET trainees ang sumailalim sa mga programang National Certificate I at National Certificate II, kung saan entry level skills ang kanilang natututuhan. Nakakapanghinayang na kakaunti lang ang dumadaan sa NC III, NC IV, at sa mga programang may mas matataas na lebel na nakatutok sa mas komplikadong skills na hinahanap ng mga kumpanya.

Kung titignan natin ang datos ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) noong Mayo at sa pagsusuri ng tanggapan ng inyong lingkod, lumalabas na wala pang isang porsyento o 31 lamang sa mga TESDA-accredited TVET programs ang nagbibigay ng National Certificate (NC) Level IV at 3.7 porsyento o 548 lamang ang mga TVET diploma programs o NC V. NC I (7.3 porsyento) at NC II (79 porsyento) ang bumubuo sa 86.3 porsyento ng mga TESDA-accredited TVET programs sa bansa.

Sinumang may NC Level IV certificates ay maaaring makagawa ng mga komplikado at mga non-routine na gawain. Kasama rin sa kanilang trabaho ang pamumuno, paggabay, at pag-organisa sa kanilang mga kasamahan at pati na ang pagsusuri sa mga kasalukuyang practices sa isang kumpanya at sa pagbuo ng mga bagong patakaran. Habang ang NC Level V naman ay nag-aalok din sa mga tech-voc trainees, graduates, at middle level workers ng pagkakataon na makapasok sa trabaho na mayroong mas mabigat na responsibilidad tulad ng supervisory level.

Malaking pakinabang ang mga sertipikasyong ito kung nais nating tiyaking handa at mahuhusay ang mga kabataang magiging bahagi ng ating labor market.

Sama-sama nating isulong ang kahandaang magtrabaho at competitiveness ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dekalidad at angkop na edukasyon.