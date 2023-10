Talbog sina Pia, Anne, Nadine: Heart nangangamoy collab sa Italian fashion designer 

Kakaiba talaga ang karisma at impluwensya ni Heart Evangelista sa fashion arena sa Paris, France dahil hindi lang mga bigating brand designers ang nakakasama niya kundi may proyekto pa actress-influencer sa ilan sa mga ito.

Pinasabik nga ni Heart ang mga netizen sa kanyang paramdam sa social media na tila isang collab sa Italian fashion designer na si Giambattista Valli.

Ibinahagi ni Heart ang ilang larawan niya kasama ang nasabing designer at nag-caption ng, “Something exciting happening soon… It was a sweet afternoon @giambattistavalli.”

Muling umangat si Heart sa ibang mga Filipino fashion enthusiast dahil sa mga ganitong opportunity sa mga malalaking fashion and lifestyle personalities sa Milan, Italy at Paris.

Malayo si Heart sa mga kategorya nina Pia Wurtzbach, Anne Curtis, at Nadine Lustre na panay-panay rin ang pagdalo sa mga runway fashion show sa Milan at Paris.

Mahusay na painter si Heart, bagay na puwede niyang i-alok sa mga designer abroad.

Anyway, hindi pa man idini-detalye ni Heart kung ano itong ‘exciting’ na bagay na kasama si Giambattista, milestone na ang turing dito ng kanyang fans.

Ang ilan ay binabakbakan sina Pia at Anne sa mga pa-awra ng mga ito sa vlogs nila ng kanilang pagdalo sa Milan at Paris Fashion Week. (Rey Pumaloy)