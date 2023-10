Sold out mga show sa Pechanga Casino: Gary energized uli after magka-pneumonia

Nag-post si Anna Puno (producer ng Pechanga casino show) noong Saturday morning sa kanyang Facebook account tungkol sa galing, ganda ng show ni Gary Valenciano.

Tsika ni Anna, “Last night’s show was incredibly energetic, reenergizing the audience with Gary V’s fantastic performance and the whole gang. It was such a blast! Catch him again tonight for his final show at 8pm. See you all there!”

Ayon pa kay Anna, sold out ang two-night show ni Gary sa Pechanga Casino.

Nang makausap nga namin si Anna after ng second night show ni Gary ay sinabing sobrang saya ng mga nanood.

Ang galing-galing daw ni Gary considering na nagkasakit ito habang nasa tour. Nagka-pneumonia nga ang mister ni Angeli Pangilinan-Valenciano, pero okey na raw talaga si Mr. Pure Energy.

Sobrang tilian, saya nga raw ng fans na nagpunta sa Pechanga Casino.

Ang maganda pa, guest ni Gary ang anak na si Gab Valenciano na kasama niyang nag-perform.

Mas masaya rin daw dahil guest din sa show ang original members ng Manoeuvres dance group na siyempre pa ay palaging nakakasama noon ni Gary sa kanyang mga show.

“Darling, ang saya ng two-night show. Enjoy ang lahat,” tsika pa ni Anna.

Sa galing, very energetic ni Gary ay sulit na sulit daw ang ibinayad ng fans, ha!

Iba pa rin talaga si Gary!

So bongga! (Jun Lalin)