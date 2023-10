Show hindi natuloy sa Israel: Julie Anne, Rayver, Boobay binawalang lumabas, tinago sa bomb sheltered room

Habang sinusulat ito, masasaya pa ang mga Instagram story nina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz at Boobay, sa mga ganap nila sa Tel Aviv, Israel.

Nandoon nga ang tatlo para mag-show sa mga Pinoy na nandoon. Handang-handa nga sila sa pasabog na show nila na ‘Luv Trip Na, Laff Trip Pa’ na gaganapin nga sana sa Smolarz Auditorium.

Pero `yun nga, hindi natuloy ang show nila, at ire-reschedule na nga lang daw. Napaka-imposible nga kasing ituloy pa `yon sa ngayon, dahil sumabay nga ang araw na `yon sa nakagigimbal na sunod-sunod na pasabog sa naturang lugar.

Mababasa nga ang mga mensaheng ‘Pray for Israel’ sa Facebook account ni Boobay.

Pero bago nga `yon, makikita rin ang mga post nila na nagbibigay pugay sila sa mga banal na lugar sa Israel.

Nagpunta sila sa Church of the Holy Sepulchre, at Garden of Gethsemane, Mount of Olives.

Pero ‘yun nga, habang sinusulat ito ay wala pang mga bagong post ang tatlo sa kung nasaan na sila, at kung ano ang sitwasyon nila.

Pero sa chikahan namin ni Boobay, sinabi nga niya na nasa Tel Aviv pa rin sila nitong Sabado ng gabi (sa Pilipinas).

Na hindi nga raw sila pinalalabas, dahil may mga naririnig silang pagsabog. May mga ‘sirena’ rin silang naririnig na hudyat `yon na huwag talagang lalabas.

Nasa isang bomb sheltered room nga sila. At hindi talaga sila lumalabas.

Hindi nga raw natuloy ang show nila. At naghihintay na lang sila ng go signal mula sa embahada ng Pilipinas sa Israel, para makauwi/makabalik ng Pilipinas.

“Nag-aantay kami ng update kung makakalipad kami bukas pauwi ng Pilipinas. Dapat tonight ang show namin, pero mare-reschedule na lang daw,” chika pa ni Boobay.

At ‘yun nga, bawal na bawal pa rin silang lumabas talaga.

“Sa ngayon (Sabado ng gabi), wala naman na po kaming naririnig na mga (bomba, pagsabog). Kaninang umaga lang hanggang tanghali po,” saad pa ni Boobay.

Well, sana nga ay makabalik na ng Pilipinas sa lalong madaling panahon sina Julie Anne, Rayver, Boobay.

At siyempre, mas maganda na ipagdasal natin ang kalagayan mga taga-Israel, at mga kababayan natin na nakatira na roon.