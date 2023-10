Ryan Costelo, Tropang Pasig babawian Kankaloo sa Game 2

Mga laro Lunes:

First Round/Game 1

6:00pm – San Juan vs. Makati

8:00pm — Nueva Ecija vs. Pasay

OPTMISTIKO si Pasig City MCW Sports coach Boyet Fernandez na makakabawi ang Tropang Pasig sa pagbabalik playoffs nito kontra sa Caloocan City para makapuwersa ng matira-matibay na labanan sa umiinit na quarterfinals ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) 2003 Regular Conference.

Kakapitan uli ng Tropang Pasig sina Ryan Costelo at Jason Nimes para makahirit ng do-or-die Game 3 kontra Caloocan.

“They (players) have to be mentally tough,” sabi ng premyadong dating PBA champion player at multi-titled coach matapos na malasap ng Tropang Pasig ang 69-71 kabiguan kontra Batang Kankaloo sa laban na abot-kamay nito halos ang panalo subalit sumablay sa limang sunod na free throws sa krusyal na huling minuto.

“Playoffs na ito,” sabi ng dating Sta. Lucia champion coach na si Fernandez.

“We need to prove to ourselves na kaya kami nandito sa playoffs ay dahil kaya namin manalo. Sabi ko nga sa kanila, they beat us just one game and they have to beat us one more game. We had our chance but we need to do what we should do.”

Kontrolado ng No. 5 sa North Division na Pasig ang laro kung saan nakapagtala ito ng 12 puntos na abante bago na lamang nanlamig sa ikalawang hati at nagawang maagawan sa panalo ng No. 4 na Caloocan City mula sa jumper ni Gabby Espinas sa huling 0.7 segundo.

Masusubok ang katatagan ng Pasig sa pagtungo nito sa homecourt ng Caloocan sa Biyernes.

(Lito Oredo)