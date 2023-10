Price cap sa bigas epektibo – PBBM

Epektibo ang ipinatupad na price ceiling ng gob­yerno upang mapatatag ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang lingguhang vlog kaugnay sa mga ipinatupad na hakbang ng gobyerno upang mapigilan ang mga tusong negosyante na nagmanipula sa presyuhan ng bigas.

Matapos aniyang maipatupad ang price cap ng isang buwan ay umayos na ang presyo ng bigas at natigil ang manipulasyon ng mga hoarder at mga smuggler sa bigas.

“‘Yan ang tunay na panukat kung talagang tama ang ating ginagawa at nakikita naman natin sa resulta, nag-stabilized ang presyo dahil sa price cap,” anang pangulo.

Ngayong natanggal na ang price ceiling, sinabi ni Presidente Marcos na ilalarga ang ibang istratehiya upang tulungan ang mga magsasaka para hindi malugi sa kanilang mga produkto.

Tiniyak ng pangulo na walang patid ang mga aksiyon ng gobyerno upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagbaba at pagiging matatag ng presyo ng bigas sa merkado at patuloy na tutugisin ang mga smuggler at hoarders hanggang sa tuluyang mabuwag ang mga ito.

“Bakit natin ito ginagawa? Dahil dapat talagang direktang nakikinabang ang taong-bayan sa kawalang hiyaan nitong mga smuggler at hoarder na ito. Malinaw ito na mensahe mula sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamayan at walang lugar ito sa isang Bagong Pilipinas,” diin ng pangulo