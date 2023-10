Pokwang nandiri sa lalaking nag-swimming na ‘di muna nag-shower

Hindi lang nanggigil sa imbiyerna kundi nandiri pa ng todo si Pokwang sa isang eksenang nakita niya sa pinaglalanguyang swimming pool.

Ikinaloka ni Pokwang ang hindi paghihigpit ng isang hotel sa isang patron na hindi man lang nag-shower muna bago tumalon sa pool.

Kaya naman idinaan ni Pokwang sa kanyang tweet ang pag-call out sa management lalo’t naka-shorts at t-shirt ang tao at di naka-swimming outfit.

Sey ng komedyana, “Hello po bakit pinapayagan nyo po na naka shorts at tshirt sa pool tapos deretso talon di muna mag shower??? Eeewww iihi nayan dyan kaloka konting higpit naman please. Hotel o!!! Wag ganon!”

Well, mukhang nasira ang araw ni Pokwang sa nakitang eksena lalo’t nag-emote pa naman siya sa pool bed na animo’y isang modelo ng tanning lotion, with matching naka-one piece bathing suit at dark shades.

Dahil sa pagyayabang ni Pokwang ng kanyang kaseksihan ay sumawsaw naman ang ilan at pinatutsadahan ang ex nitong si Lee O’Brian na tatay ng kanyang bunso na si Malia.

Sey ng netizen, malaki raw siguro ang panghihinayang ng dating live-in partner sa sexy body ng Kapuso comedienne.

Rumatsada naman ng patutsada si Pokwang at sinabing hindi nanghihinayang ang mga makapal ang face, sabay tawa sa kanyang comment.