Pinay MTB rider Ariana Evangelista inapela resulta ng doping test sa Asiad

HUMILING ang Pinay mountain bike rider na si Ariana Evangelista sa muling pagsusuri ng kanyang mga sample ng dugo at ihi pagkatapos na magpositibo sa banned substance bago ang pagsabak dapat nito sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Kinumpirma ng Cambodia SEA Games silver at bronze medalist na naghain na siya ng kahilingan para sa pagsusuri ng kanyang B Sample.

Ang International Testing Agency, na namamahala sa doping test sa Hangzhou, ay inihayag nooong Miyerkoles ng gabi ang mga pangalan ng apat na atleta na nabigo sa drug test.

Ang A Sample ni Evangelista, na kinunan noong Setyembre 24, ay natagpuang positibo sa ipinagbabawal na substance na erythropoietin (EPO), na nagpapaganda ng mga performance.

Nakipagkumpitensya siya kinabukasan, Setyembre 25, at nagtapos sa pang-13 sa Cross Country-Olympics para sa kababaihan.

Tumatagal ng ilang araw bago lumabas ang isang positibong resulta. Ang mga atleta ay pansamantalang sinuspinde pagkatapos ng positibong resulta.

Ang tatlong iba pa na bumagsak sa doping test ay sina Uzbek cyclist Aleksey Fomovskiy, Saudi distance runner Mohammed Yousef Alasiri at Afghan boxer Mohammad Khaibar Nooristani.

Samantala’y nagpahayag ng suporta kay Ariana ang kinaaaniban nitong asosasyon na PhilCycling.

“It’s unfortunate that one of our finest riders in MTB, Ariana Evangelista, is provisionally suspended for Adverse Analytical Findings or AAFs, but as the national federation for cycling to which she is attached, the PhilCycling would extend all the support necessary to our athlete that go within the bounds of regulations of the WADA Independent Observers, WADA, NADO-Philippines, Olympic Council of Asia and Union Cycliste Internationale,” ayon sa pahayag ng ahensiya.

“The PhilCycling, like all national federations under the wings of the Philippine Olympic Committee, will always be in support of its athletes and on the same level promote with vigor fair play in our sport at all times while condemning the use of illegal substances/doping,” sabi pa ng PhilCycling.

(Lito Oredo)