Philippine Embassy kinandado sa giyera ng Israel

SIMULA kahapon, araw ng Linggo, ikinandado muna ng administrasyong Marcos ang Embahada ng Pilipinas sa Israel kasunod ng madugong pag-atake ng grupo ng mga Palestinian sa nasabing bansa na kumitil na ng mahigit 500 katao umpisa noong Sabado.

“The public is advised that the Philippine Embassy will be CLOSED beginning Sunday, 08 October 2023, and until further notice, due to the current security situation,” ayon sa post ng embahada sa kanilang Facebook page.

Para sa mga kaso ng emergency, hinikayat ng tanggapan ang mga Pinoy sa nasabing bansa na tumawag sa emergency number ng embahada sa +972-54-4661188.

Ilang oras matapos ang pagsa­lakay ng Islamist group na Hamas, agad na pinayuhan ng Embahada ang mga Pilipino na malapit sa Gaza Strip at south Israel na sumunod sa guidelines o ‘state of war alert’ na ipinalabas ng Home Front Command sa pamamagitan ng isang video.

“Mahalaga sa Embahada ang inyong kaligtasan at kapakanan. Mag-ingat po tayong lahat,” ayon pa sa Embahada.

Noong Sabado, inilunsad ng Hamas ang pinakamalaking pag-atake sa Israel sa nagdaang mga taon at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa susunod na mga oras.

Samantala, tiniyak ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila ito palalagpasin at gaganti sila sa ginawang pag-atake ng Hamas.

Sa katunayan, iniutos nito agad ang paglulunsad ng mga air strike sa Gaza na nagresulta ng pagkamatay ng ilan pa.

Kinumpirma naman ni OWWA administrator Arnell Ignacio na abot sa 200 OFW ang apektado ng giyera sa Israel.

“Sa kabuuan ng Israel, mayroong tayong mga 24,807. Pero dito sa nabanggit nating area na kritikal dito sa Gaza Strip, ‘yung Ashkelon, Ashdod, Sderot, estimated natin mga 200 OFW ang meron tayo,” wika ni

Ignacio.

(Ray Mark ­Patriarca)