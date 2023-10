PBMM sa DMW, OWWA: Iligtas mga Pinoy sa Israel war

Pinakilos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers (DMW) at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na hanapin lahat ang mga Pilipino at kanilang mga pamilyang nasa Israel at tiyakin ang kaligtasan ng mga ito.

Ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil, inatasan din ng pa­ngulo ang Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office sa Israel na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng Pilipinong naapektuhan ng nagaganap na karahasan sa nabanggit na bansa.

“The President has instructed the DMW and OWWA to locate and account for all overseas Filipino Workers and their families in Israel,” ani Garafil.

Nakabantay ang Palasyo sa mga kaganapan sa Israel upang masigurong maayos at ligtas ang lahat ng mga Pilipino sa harap nang pag-atake ng Hamas terror group ng Palestine nitong Sabado.

Sinabi ni Garafil na nagbukas na ng hotline at social media applications ang DMW para tumanggap ng tawag at mga mensahe mula sa mga overseas Filipino worker na posibleng mangailangan ng tulong at pag-alalay.

Batay sa paunang report ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, walang mga Pilipinong naapektuhan sa naganap na pag-atake. Nasa 27,000 hanggaang 30,000 ang mga OFW sa Israel, karamihan ay nagtatrabaho bilang caregiver, hotel worker at emple­yado ng pribadong sektor.

Sa isang hiwalay na pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa bansang Israel kasunod nang pag-atake ng mga Hamas na kumitil ng maraming buhay. Kinondena rin ng presidente ang ginawang pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan na nagresulta sa maraming pagkawala ng buhay at pag-hostage sa mga mamamayan. (Aileen Tali­ping/Prince Golez)