Parang sila nag-break: JK, Paolo ng Ben&Ben mapanakit ang kanta

Tagos sa puso ang bagong kanta, with matching music video ni Juan Karlos Labajo, ang ‘Tapusin Na Natin ‘To’.

Mapapanood nga sa YouTube channel ni JK ang live performance ng kantang `yon, na kasama nga si Paolo Benjamin ng Ben & Ben, ha!

At grabe nga na super lungkot ng kanta.

Ramdam na ramdam mo nga ang mga linya ng kanta na binanatan nina JK at Paolo. Punong-puno ng hugot, ng damdamin.

Eh kasi naman, sa mga unang linya pa lang, may mga mensahe na agad tungkol sa panloloko, kaya tapusin na na natin ito.

Heto nga ang mga linya ni JK sa kanta:

“Ayoko na, napapagod na ako

“Sa mga kasinungalingan mo

“Ginagawa mo akong gago

“Akala mo siguro porket mahal kita

“Ganyan ka na, minamanipula

“Ginagawa mo akong tanga.”

At heto naman ang mga linya ni Paolo:

“Sino ka ba para hilahin sa magkabilang panig

“Bawat nilalaman ng aking puso

“Alay ko sa’yo hanggang maubos ako

“Ginamit mo lang ako.”

Oh, di ba? Tagos talaga, at masakit sa dibdib ang mga linyahan.

Pero sa Instagram, kaaliw ang chika ni Paolo.

“Wrote a verse for papilabs @juankarlos’ new song. Parang kami ni JK ‘yung nag-breakup dito e. Check out our live performance of ‘Tapusin Na Natin ‘To’ out on YouTube!”

Well, iba rin talaga ang banatan nila sa pagkanta. Madadala at madadala ka talaga. (Dondon Sermino)