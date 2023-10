Paolo masaya na nahanap na ni LJ ang ‘the one’

Dahil ikinasal na si LJ Reyes kay Philip Evangelista sa New York, ‘wanted’ sa lahat ang ex niyang si Paolo Contis na tatay ng anak niyang si Summer.

Marami nga ang gustong makuha ang reaksyon ni Paolo sa pagpapakasal ng kanyang ex at ina ng anak niya.

So may message ba si Paolo kay LJ?

Sa Messenger chat nga namin sa isa sa hosts ng ‘Eat Bulaga’, tinanong namin siya tungkol sa pagpapakasal ni LJ.

Dahil close kami kay Paolo, alam namin na hindi niya dedemahin ang message namin sa kanya.

Nang sumagot siya, tinanong kaagad namin si Paolo kung, “May message ka ba at kasal na si LJ?”

“Hahaha wala eh!

“Well I’m very happy for her. That she has found the one. Congratulations sa kanila,” ang very short reply ni Paolo.

Hindi na namin kinulit pa si Paolo para wala na rin masabi ang mga basher. Baka kasi palabasin pa ng iba na sumasawsaw siya sa pagpapakasal ni LJ.

Uulitin namin, kami ang nag-message, nangulit kay Paolo ng kanyang reaksyon sa pagpapakasal ni LJ at hindi siya ang kusang nagbigay ng message, ha!

Sabi nga namin kay Paolo, pampa-good vibes lang kaya hiningan namin siya ng message for LJ.

‘Yun lang!