OFW chesser sa Tagaytay

ANG kaibigan nating si Danny Reyes na isang OFW mula sa UAE at presidente ng ADFORCE- Abu Dhabi Filipino Organization Chess Enthusiast ay narito sa bansa upang sumali sa 2023 Asian Seniors Chess Championships sa Oktubre 14-22 na gaganapin sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City kung saan ang punong-abala ay sina Philippine Olympic Committee (POC) President at Tagaytay City Mayor Abraham “Bambol” Tolentino at Cavite Vice Governor Athena Bryana Tolentino.

Ito ang kanyang pangalawang pagpapakita sa Asian Seniors, una ay sa Damascus, Syria noong Disyembre 2011.

Ang kanyang trip ay inisponsoran ay ng kanyang mapagbigay na kaibigan na si Alex Bautista, may-ari ng Yourtime Watch Repair Services sa 2f Corinthian Plaza sa Makati City.

Ang iyong oras na kadalubhasaan ay nagkukumpuni ng mga relo ng Rolex, lahat ng staff ay dating Rolex technician.

Ang isa pa niyang sponsor ay Motoluci, isang retail store na nagbebenta ng mga helmet ng motorsiklo na may mga sangay sa Imus, Las Piñas at Alabang.

Kaagapay din ang Edelyn’s Homemade Nuts mula Minalin, Pampanga.

Nagsimula muli si Danny sa paglalaro ng chess noong 2015 sa paglalaro ng kanyang unang tournament sa Abu Dhabi Chess tournament.

Noong 201, nakakuha siya ng award sa kategorya sa parehong paligsahan. Oktubre sa parehong taon na naglaro siya sa Millionaires Chess sa Atlantic City.

Taong 2019, naglaro siya sa World Open kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa Dubai. Inimbitahan siyang maglaro sa Iran at Oman.

Ang kanyang laro laban kay GM Viktor Moskalenko ay nagpasikat sa kanya sa chess community sa UAE kung saan muntik na niyang talunin ang coaching GM mula sa Spain na nag-rate ng ELO 2500+ sa oras na iyon at nakakuha ng draw pagkatapos ng 100+ moves na tinitingnan ng lahat sa big screen at marami ang bumati sa kanya pagkatapos noong mabilis na laro.

Tinalo niya ang mababang rating na IM at iginuhit ang ilan sa kanyang laro.

***

Nasikwat ni NM Jan Clifford Labog ang titulo ng 21st GMG Chess Online Tournament 2023 na nasilayan sa Lichess Platform na punong-abala si Thailand based coach NM Gerald Ferriol.

Kabilang sa mga nakapasok sa top 10 sina FM Narquingden Reyes, Anatoly Pascua, IM Michael Concio Jr., Lee Roi Palma, Sherwin Tiu, Junmark Baldesimo, Nel Miranda, Christian Mendoza at NM Mark Jay Bacojo.

(ABANTE SPORTS/PAGE 11)