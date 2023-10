Multo Biglang Singit sa Pila Papasok ng CR 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay ihing-ihi na pero biglang may sumingit papuntang CR?

Nasindak ka dahil hindi tao kundi multo pala ang nakipagkarera sayo kahit dyinggel na dyinggel ka na.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Robert ng Novaliches ay ihing-ihi nang pumasok sa isang restaurant kaya inuna muna niyang pumila patungong comfort room.

Pero nasa labas pa lang siya ng cr ay gusto na niyang maihi sa salawal dahil may sumingit sa pila at inunahan siya papasok sa palikuran.

Misteryo: “Ilang minuto ba ang hinintay mo sa labas ng cr? Saka pang-ilan ka nun?”

Roger: “Pangatlo ako may lalaki sa harap ko tapos may babae sa unahan niya. Mabilis naman ang galaw ng pila kaya tiniis ko na lang ang dyinggel ko.”

Misteryo: “So paano sumingit yung multo kamo?”

Roger: “Ako na talaga yung susunod nang biglang may babae na lumitaw sa gilid ko at nagmamadaling pumasok. Nainis nga ako kasi talagang dyinggel na dyinggel na ako. Ayun hinayaan ko na lang siya.”

Misteryo: “So babae talaga yung nakita mo solid na tao o physical siya?”

Roger: “Oo kaya nagdabog ako biglang dumating yung staff ng restaurant at nagtanong kung may tao sa loob ng cr. Ang sabi ko oo may sumingit na babae.”

Misteryo: “Anong ginawa ng staff?”

Roger: “Kinatok yung cr wala naman sumasagot saka nagtry na buksan ayun hindi naka-lock ang pinto nagulat kami kasi wala naman tao. Biglang tumakbo yung staff tapos ako para akong na-freeze nawala yung gusto kong dyuminggel umurong ha ha!”

Kayo baka may nakatatawa kayong nakakasindak na ghost encounter.

Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.