Mhicaela Belen, NU mas mahirap tibagin

Mga laro sa Oktubre 14:

(Rizal Memorial Coliseum)

11:00am — Adamson vs. FEU

2:00pm — Ateneo vs. Arellano

5:00pm — NU vs. UST

SALUDO si UAAP Rookie-MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen sa suportang dulot ng mga baguhang kakampi sa nagtatanggol na kampeong National University (NU) Lady Bulldogs sa asam na ikalawang sunod na titulo sa Shakey’s Super League Pre-Season Tournament.

Ito ay matapos kumpletuhin ng Lady Bulldogs ang pagwalis sa grupo sa pool play para sa malinis na karta sa pag-usad sa krusyal na isang ikot na ikalawang round.

Huling pinamunuan ni Belen ang reigning champions na NU sa pagwawagi sa pinakahuling araw ng eliminayon, 25-11, 25-12, 25-11, kontra Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers.

“Siyempre, hindi kami pwedeng maging complacent. Hindi kami pwedeng mag-relax going into the playoffs. Mas competitive na doon. Pataas nang pataas iyung level. We still have a lot to work on, especially on our service lapses,” sabi ni NU coach Norman Miguel.

Maliban kay Belen, walong players ang sasandigan ng NU na kinabibilangan ng rookie na sina Arah Ella Panique, Nataszha Kaye Bombita at ang beterano atnakaraang SSL MVP na si Alyssa Solomon.

(Lito Oredo)