Mga Lucena student hakot medalya sa Indonesia music games

Nag-uwi ng pitong medalya ang grupo ng mga estudyante mula Lucena City sa idinaos na 2023 Asian Music Games na ginanap sa Jember, Indonesia noong ika-22 hanggang 24 ng Setyembre, 2023.

Ito ay ang Lucena West I Elementary School Drum and Lyre Corps na siyang official representative ng Pilipinas sa naturang kompetisyon.

Ayon sa website ng AMG, isa ito sa kanilang flagship event na itinuturing bilang pinakamalaking virtual music at visual competition na dinadaluhan ng iba’t ibang delegado mula sa Asya taon-taon.

“Let’s celebrate The Marching Arts, Let’s Celebrate the Power of Asia,” sabi pa nila.

Kabilang sa mga parangal na kanilang natanggap ay ang kampeonato para sa Concert Percussion, 3rd place para sa kategorya ng Best Music, Best Effect at Drumline, dalawang silver para sa solo multi-tom at solo snare percussion at isang bronze para naman sa solo marimba.

Talaga namang basta Pinoy, mahusay at talentado! (Moises Caleon)