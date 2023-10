‘Masyado ka pang baby’: Francine binawalan ni Maricel makipag-relasyon kay Seth

Puring-puri at panay very good ang chika ni Maricel Soriano kay Francine Diaz.

Nag-guest nga si Francine sa vlog/channel ni Maricel, ang ‘Museum Date with Francine’ na kung saan ay naglibot nga sila sa napakagandang lugar na `yon, ang ‘Art in Island: The Media Square’ sa Cubao, Quezon City.

Sabi nga ni Maricel, bagets na bagets ang look niya, dahil bagets nga ang guest niya, na pagkaganda-ganda raw.

At siyempre, marami silang napag-usapan tungkol sa career. Marami ring pinayo si Maricel kay Francine.

May mga tinanong din si Francine kay Maricel, na buong ningning namang sinagot ng Diamond Star.

At siyempre, isa sa mga napag-usapan, o tinanong ni Maricel ay ang tungkol kina Francine at Seth Fedelin.

“Matanong ko lang, kamusta naman si Seth?

“Bilang partner mo. Kasi parang kayo ang pina-partner, di ba?” tanong ni Marya.

“Okey po siya, mabait naman po. Gusto ko rin kapag mas conscious siya sa naiisip ng mama ko. Nirerespeto niya,” sagot naman ni Francine.

“Pero hindi po kami. Kasi po, madalas ‘yon ang iniisip!” dugtong na chika ni Francine.

“Hindi ko tinanong ‘yon, ‘di ba? Gusto ko lang malaman ang tungkol sa team up, sa love team,” sey naman ni Maricel.

“We’re friends po!” natatawang sabi naman ni Francine.

“Hindi naman palagi na ‘pag magka-love team kayo, kayo na. Minsan kasi, nasa mga projects na gagawin ninyo. At saka maganda `yung friendship na meron kayo,” saad naman ni Maricel kay Francine.

At dito nga ay tila pinayuhan na ni Maricel si Francine.

“At saka, masyado ka pang baby para sa akin, sa ngayon. Hindi pa pumapayag si Inay,” sey ni Maricel, na ang tinutukoy ngang ‘Inay’ ay siya.

“Okey po. Pag pumayag na po si Inay (Maricel),” sabi naman ni Francine.

Well, ibig sabihin, hindi pa pabor si Maricel na maging magdyowa sina Francine at Seth, sa kadahilanang sobrang baby pa nga raw ito.

Oo naman! (Dondon Sermino)