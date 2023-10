Mahilig sa girls bonding, walang siraan: KD tinawag na Power Puff Girls sina Alexa, Elisse, Loisa, Charlie

Nagkaroon ng girl bonding ang mga bida ng afternoon Kapamilya teleserye na ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Kita sa reel na shared post nina Alexa Ilacad, Charlie Dizon, Elisse Joson, at Loisa Andalio sa Instagram ang masayang bonding nila over Japanese food dinner.

“Sugar, spice, and everything nice,” ang caption ni Alexa sa kanyang reel na shared nga sa Instagram accounts nina Charlie, Elisse, at Loisa.

“Masaya ’to uulitin natin ’to!!!! Love you girlsssss masyado na tayo clingy hala,” komento ni Charlie.

“Hahaha iba na ’to,” reply naman ni Alexa.

“I miss you all,” naman ang naging komento ni Elisse.

Maraming napa-aaaawww sa komento ni Loisa na, “I love you three.”

Reply naman ni Alexa, “Love you more.”

Nakakatuwa naman talaga na makitang maganda ang samahan ng apat na bida ng nasabing serye at naging magkaibigan pa nga sila.

Sa sobrang clingy na nga nila ay hanggang sa sumunod na araw ay magkakasama ulit sila maliban lang kay Elisse na mukhang busy as mommy ni Felize.

Wish naman ng netizens ang mga ka-love team naman nila na sina KD Estrada, Joseph Marco, at Ronnie Alonte ang mag-bonding na hindi malabong mangyari.

Speaking of KD, tinawag niyang ‘PPPower Puff Girls’ sina Alexa, Charlie, Elisse, at Loisa sa kanyang komento.

Ang komento ay base sa animated series na ‘Power Puff Girls’ at sa initials ng teleserye nilang ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

“PPPretty Girls,” reply ni Alexa sa kanyang manliligaw at ka-love team.

Bonggels!