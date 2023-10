Lorin enjoy sa bonding sa kapatid: Venice naghahanap ng school sa California

Magka-bonding ngayon sa Amerika ang mga anak ni Ruffa Gutierrez na sina Lorin at Venice.

Hanggang October 20 pa sa Beverly Hills, California si Venice kaya sabi ni Lorin nang maka-chat namin siya kahapon ay matagal-tagal pa ang bonding nilang magkapatid.

Best friends nga sina Lorin, Venice kaya enjoy na enjoy ang una na ipag-drive around Los Angeles county ang kapatid.

“We’re going to Century Shopping Center. Mag-shopping kami,” tsika ni Lorin nang tanungin namin kung saan sila pupunta kahapon.

Balak din daw ng magkapatid na pumunta sa Universal Studios.

“Yeah, they wanna go to Universal Studios. Asking Tita Mary Ann (Opeña) na samahan sila. Ang dami pa nilang gustong gawin dahil hanggang October 20 pa si Venice sa LA,” tsika naman ni Ruffa tungkol sa mga anak.

“They are bonding and loving their stay in LA.

“Venice is going to college next year, so she is looking for different universities na.

“Lorin has 2 years to go and Venice naman is not sure whether she wants to study in LA or not.

“I told her to research,” tsika ni Ruffa.

Ang maganda habang magkasama sa LA sina Lorin, Venice ay natututo raw ng mga gawaing bahay ang mga anak ni Ruffa.

“They’re learning how to clean and share chores.

“Venice washes the dishes and takes out the trash,” dagdag pa ni Ruffa.

Sa Amerika nga naman ay hindi uso ang may tagalinis kaya masaya si Ruffa na sina Lorin, Venice ang gumagawa ng mga gawaing bahay.

So nice! (Jun Lalin)