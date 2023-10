Lalaki nagdadasal kapag nalalasing!

KAPAG Pinoy talaga, hindi mawawalan ng kakaibang eksena tuwing lasing.

Iba-ibang trip sa iba’t ibang lugar at hindi mo kakikitaan ng pagsisisi! Lalo pa at nakakapagpasaya nga sila.

Kaya naman kung ang iba ay Inglesero na kapag lasing, aba]y ibahin mo ang bida sa video ni @superkeeeent na nagdarasal habang nakaluhod at hilong hilo sa pagkalango

Sa videong ini-upload, makikita na paglatapos na pahigupin ang lalaki ng mainit init pang cup noodles, nakaluhod ito at talagang nagdasal bilang pagsang-ayon sa pagsigaw ng kaibigan ng ‘In the Holy Spirit’. Kanda-bulol na nga si kuyang lasing sa pagsegunda sa dasal.

Kaya naman pati mga kaibigan nito sa likod, tawang-tawa sa eksenang iyon.

Hindi rin pinalampas ng mga netizen ang video na ito at nagviral pa!

“Amen, praise the Lord, Hallelujah, in Jesus name we pray, Amen, the Lord is God,” pagkakabisado ng isa sa dinasal ng lalaki.

“Ok na to kesa naman sa nagwawala,” saad naman ni Shae.

“Ako nga nakapag drive pa kahit lasing na lasing, pero huminto at biglang nagpray para di mabangga,” pagbabahagi naman ni Michael sa kaniyang karanasan.

“May lasing din na nagiging mapagmahal,” dagdag naman ng isa pa.

Umabot na sa higit kalahating milyong views ang nasabing viral video at pinusuan na rin ng nasa 50k netizen. Ikaw, hanggang saan aabot ang pagkalasing mo?

Comment na! (MJ Osinsao)