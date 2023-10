Lagayan sa DOTr, LTFRB pinasingaw

Ilalantad ng transport group Manibela ang diumano’y korapsyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) ng Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Isang press conference ang inihanda ng Manibela sa UP Hotel-University of the Phi­lippines sa Quezon City ngayong Lunes nang umaga.

Sinabi ni Manibela chairman Mar Valbuena na ihaharap nila ang whistleblower na siyang nakakaalam umano sa korapsyon sa implementasyon ng PUVMP.

Nang tanungin ng Abante kung sino sa mga opisyales ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang sangkot sa korapsyon, sinabi ni Valbuena na “sa Monday na lang, baka ma-preempt.”

Hihilingin ng grupo ang pagbibitiw ng mga opisyal na madadawit sa “lagayan scheme” sa PUVMP.

Kasabay nito, magsasagawa rin ng kilos protesta ang grupo sa tanggapan ng DOTr, LTFRB at sa Malacañang para kondenahin ang korapsyon sa mga nabanggit na ahensiya ng gob­yerno.

Inihahanda na rin nila ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa opisyal.

Matatandaan na pinalagan ng Manibela ang PUVMP dahil mabubura umano sa kalye ang mga traditional na jeepney. Pinipilit umano sila ng gobyerno na bumili ng modernized jeepney na masyadong napakamahal kumpara sa mga gawa sa ‘Pinas.