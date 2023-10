Kongreso tatalupan serye ng pagpasok ang bilyon-bilyong droga

Magsasagawa ng malalimang imbestigasyon ngayon araw, Oktubre 9, ang House Committee on Dangerous Drugs hinggil sa sunud-sunod na pagpasok ng bilyon-bilyong halaga ng droga sa bansa nitong mga nagdaang araw at linggo.

Nito lamang kasing Oktubre 4, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Philippine National Police (PNP) at Philippine Coast Guard (PCG) ang 323 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng P2.2 bilyon na nakasilid sa isang shipment ng beef jerky galing sa bansang Mexico.

Inatasan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Cong. Robert Ace Barbers, Chairman ng Dangerous Drugs, na alamin kung bakit sunud-sunod ang pagpasok ng droga sa bansa at kung sino ang mga nasa likod nito.

Ayon kay Speaker Romualdez, “of course, we are grateful to our authorities na alisto sila at naharang itong droga bago pa kumalat sa labas”.

“Pero we want to find out sino ang nasa likod nitong bilyon-bilyong shipments ng droga sa bansa at hanapin ang kanilang mga protector,” dagdag pa ng Speaker of the House.

Aniya, “ang utos kasi ng pangulo walang sasantuhin kahit opisyal ng gobyerno ang involved o ang protektor. Pero ang mahalaga hangga’t maaari iwasan ang mga patayan”.

Noong nakaraang buwan lang 538 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng P3.6 bilyon ang nasabat sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga.

Bago niyan, 200 kilos ng shabu na nagkakahalaga rin P1.2 bilyon ang nadiskubre sa loob ng abandonadong kotse sa Mabalacat, Pampanga.

Humingi tuloy ng agarang imbestigasyon si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na taga-Pampanga.

Aniya, “kailangan matuldukan ito agad baka kasi isipin kami dito sa Pampanga ang bagsakan ng droga sa bansa”.

Ayon kay Speaker Romualdez “the war on drugs of the Marcos Administration is centered on confiscation and seizure of drugs bago pa pa ito maibenta sa mga tao at hulihin ang mga big fish”.

“Naiinip na ang mga tao at gusto nila na pangalanan na ang mga nasa likod nito o yung mga tinatawag na big fish,” dagdag pa ni Romualdez.

Base sa datos ng PDEA, umaabot na sa higit P22 bilyon ang nakukumpiskang droga ng ahensya simula ng maupo si Pangulong Marcos hanggang sa kasalukuyang panahon.