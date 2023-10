Kambal na magnitude 6.3 sa Afghanistan, 2,000 dedo

LUMOBO na umano sa halos 2,000 katao ang nasawi sa malakas na lindol na yumanig sa western Afghanistan noong Sabado.

Ayon sa ulat sa CNN, sinabi ng Taliban leader na maaari pang madagdagan ang death toll ng isa sa mga deadliest quake na tumama sa bansa sa loob ng dalawang dekada.

Naitala ang epicenter ng magnitude 6.3 lindol sa Herat City sa western Herat province, noong Sabado nang umaga.

Sinabi ni Abdul Wahed Rayan, senior Taliban official mula sa Ministry of Information and Culture, nasa 2,000 katao na ang nasawi habang humigit-kumulang anim na nayon ang nawasak at daan-daang sibilyan ang nailibing sa ilalim ng mga debris.

Batay sa US Geological Survey, sinundan ng mala­lakas na aftershock — magnitude 6.3, 5.9 at 5.5 —ang lindol at may mahihina rin.

Naunang iniulat na mahigit 100 ang patay sa nasabing mga lindol. (Issa Santiago)