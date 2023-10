Kagandahan, kaseksihan ni Arci nakaka-tomboy

Daming nanghihinayang kay Arci Muñoz, ha!

Kasi nga, parang ang tagal-tagal na niyang walang ganap sa showbiz.

Parang sa mga social media na lang siya napapanood, o nakikita ng mga fan niya.

Parang mas marami pa nga siyang trabaho noong pandemic, eh. Pero ngayon, madalang na siyang mapanood sa telebisyon, lalo na sa pelikula.

Pero siyempre nabulabog ang mga fan niya sa Instagram photo niya na nasa The Farm At San Benito siya. Wala nga raw pagbabago ang alindog ni Arci, na nananatiling seksing-seksi pa rin, at makinis na makinis.

Katakam-takam pa rin ang kurba ni Arci. At kapanta-pantasya pa rin ang kariktan niya.

At ang nakakaloka lang, parang mas maraming kapwa babae na ang nababaliw sa kanya, ha!

Kaloka nga na karamihan sa nagko-comment at nagpapahayag ng pagnanasa sa kanya sa Instagram ay mga babae rin.

“Natotomboy ako sa iyo!”

“Dream body ko yan.”

“Ang pretty mo. Feeling ko nabubuhay ang pagkatomboy ko.”

“I love you Arci. Sana makapagpa-picture ako sa iyo!”

“Grabe nag-iinit ako sa iyo, kahit babae ako.”

Well, iba na talaga ang level ng kagandahan, kaseksihan niya, di ba? Pero ‘yun nga, sana ay magbalik o maging busy ulit sa pag-arte si Arci.

Sayang ang nasimulan niya noon, na nagbibida nga siya sa mga serye at pelikula, ha! (Dondon Sermino)